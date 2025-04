Basilica di Santa Maria Maggiore ecco perché Papa Francesco l’ha scelta per ospitare la sua tomba

Repubblica.it - Basilica di Santa Maria Maggiore, ecco perché Papa Francesco l’ha scelta per ospitare la sua tomba Leggi su Repubblica.it Già nel maggio del 2022 Bergoglio comunicò al cardinale Rolandas Makrickas quale sarebbe stato il suo sepolcro: “La sua vita si conclude in un posto diverso e semplice”

Dove si trova a Roma la Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo di sepoltura di Papa Francesco - La Basilica Papale di Santa Maria Maggiore si trova a Roma, sulla sommità del colle Esquilino, non lontano dai Fori Imperiali, ed è una delle quattro basiliche papali maggiori della città. Fondata nel V secolo, è celebre per la sua architettura paleocristiana e per il legame con il “Miracolo della Neve”, evento leggendario che ne avrebbe indicato il sito di costruzione.? La sua costruzione fu voluta da Papa Sisto III tra il 432 e il 440, in seguito al Concilio di Efeso del La tradizione, come detto, attribuisce la fondazione della basilica a un evento miracoloso noto come il “Miracolo della ... 🔗cultweb.it

La messa del maratoneta alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli - Sabato 15 marzo presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli si terrà la Messa del Maratoneta e dello Sportivo, presieduta dall’arcivescovo Carlo Maria Polvani, segretario del Dicastero della Santa Sede per la cultura e l’educazione al quale il Papa ha affidato la cura dello sport. L’iniziativa... 🔗romatoday.it

Basilica di Santa Maria Maggiore, terminato il restauro del dipinto di Camillo Procaccini - Bergamo. Torna a splendere il grande dipinto di Camillo Procaccini Apostoli intorno al sepolcro vuoto e colmo di fiori della Madonna (olio su tela, cm 880×380), dopo un importante intervento di restauro promosso da Fondazione MIA con il contributo di Fondazione Banca Popolare di Bergamo. L’opera, realizzata alla fine del Cinquecento, impreziosisce la parete absidale della Basilica di Santa Maria Maggiore, al di sopra del Coro dei Laici intagliato da Giovanbattista Capoferri su disegno di Lorenzo Lotto, anche quest’ultimo oggetto di un monumentale restauro, concluso in occasione di Bergamo ... 🔗bergamonews.it

«Papa Francesco non voleva essere sepolto a Santa Maria Maggiore, poi gli apparve la Madonna e gli disse "Preparati la tomba"» - Un racconto mistico e sorprendente. Un legame, quello con Vergine Maria, che ha accompagnato il Pontefice durante tutti i suoi 12 anni di ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il programma dettagliato del funerale e del corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore - Manca poco per l'ultimo saluto a Papa Francesco. I funerali del pontefice, morto il lunedì di Pasquetta all'età di 88 anni, si terranno sabato. Dopo una messa multilingue in piazza San Pietro, la bara ... 🔗tg.la7.it

Papa, cardinal Makrickas: così ha scelto la tomba a Santa Maria Maggiore - Roma, 25 apr. (askanews) - Il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, che diventerà custode della tomba di Papa Francesco, alla vigilia dei funerali del Pontefi ... 🔗libero.it