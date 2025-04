Baron Corbin sull’esclusione di Bayley da WrestleMania 41 È una dipendente modello trattata senza rispetto

Baron Corbin, oggi conosciuto come Bishop Dyer, non ha usato mezze misure nel criticare la WWE. Durante un'intervista a Busted Open Radio, l'ex United States Champion si è sfogato apertamente contro la decisione della compagnia di rimuovere Bayley da WrestleMania 41 all'ultimo momento.Bayley avrebbe dovuto fare squadra con Lyra Valkyria per sfidare Liv Morgan e Raquel Rodriguez per i Titoli di Coppia Femminili, ma è stata improvvisamente sostituita da Becky Lynch poco prima dell'evento. Se da un lato il cambio ha portato a un ritorno a sorpresa, dall'altro ha lasciato l'amaro in bocca a molti fan, tra cui proprio Corbin:"Mi sono preso qualche giorno per calmarmi, perché ero davvero furioso", ha dichiarato con schiettezza. "V*******lo, questo è quello che provo. E farlo proprio a Bayley, una che è rimasta anche durante il COVID, che ha trasformato situazioni di m***a in oro più volte.

