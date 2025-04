Bari Modena 1 a 2 Le reti di Defrel e Palumbo valgono la salvezza diretta per i canarini e aggancio ai playoff

Modena che si impone 2 a 1 a Bari e porta a 9 punti il vantaggio sulla zona playout mentre aggancia il treno playoff con quattro partite ancora da giocare, decisivi i gol di Defrel e Palumbo. Partenza scoppiettante da parte di entrambe le squadre e al 8' il Modena va.

