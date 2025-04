Barcellona – Inter semifinale Champions League quando e dove vederla in tv in chiaro

dove vedere Barcellona – Inter, andata della semifinale di Champion League, in tv? La gara sarà trasmessa in streaming e in chiaro. Scopriamo insieme dove vedere la partita decisiva per le sorti degli Interisti che puntano ad arrivare in finale.quando si gioca Barcellona – Inter, semifinale di andata di Champions League: dove vederla in tvDopo essere stato eliminato dalla Coppa Italia, l'Inter non potrà quest'anno portarsi a casa il triplete (come invece successe nella stagione 2009/2010). È però ancora in gioco per vincere il campionato e arrivare in finale di Champions League. Il calendario prevede che la squadra di Inzaghi scenda in campo ogni tre giorni e, dopo aver affrontato la Roma, è ora il turno del Barcellona. La semifinale di andata tra Barcellona e Inter si disputerà mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d'inizio alle ore 21.

