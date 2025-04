Barcellona Inter la UEFA dispone un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco La nota UFFICIALE

Barcellona Inter, la UEFA dispone un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco. La nota UFFICIALE della federazione EuropeaUna nota UFFICIALE pubblicata sul sito della UEFA conferma che, prima del calcio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, le due squadre osserveranno un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco. Ecco il comunicato della UEFA«L’UEFA osserverà un minuto di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima delle semifinali di Youth League e Women’s Champions League di questa settimana e delle semifinali delle competizioni maschili per club che si disputeranno dal 29 aprile al primo maggio»LE PAROLE DI CEFERIN «Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà. Internews24.com - Barcellona Inter, la UEFA dispone un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco. La nota UFFICIALE Leggi su Internews24.com , laundiindi. Ladella federazione EuropeaUnapubblicata sul sito dellaconferma che, prima del calcio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League tra, le due squadre osserveranno undiindi. Ecco il comunicato della«L’osserverà undiin memoria di Sua Santitàprima delle semifinali di Youth League e Women’s Champions League di questa settimana e delle semifinali delle competizioni maschili per club che si disputeranno dal 29 aprile al primo maggio»LE PAROLE DI CEFERIN «è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà.

Su questo argomento da altre fonti

Su Prime Video le semifinali UEFA Champions League Barcellona vs Inter e PSG vs Arsenal - Mercoledì 30 aprile – Barcellona vs Inter Mercoledì 7 maggio – PSG vs Arsenal La UEFA Champions League prosegue la sua corsa verso la finalissima che quest’anno si giocherà a Monaco di Baviera. Dopo i risultati di ieri si sono delineate le semifinali della competizione. A scendere in campo su Prime Video per la gara di andata saranno le stelle di Barcellona e Inter. La partita sarà trasmessa in diretta su Prime Video mercoledì 30 aprile dalle ore 19. 🔗digital-news.it

VIDEO IN – Pranzo UEFA Inter e Bayern Monaco: presenti Marotta e Zanetti! - Inizia il canonico pranzo Uefa di Inter-Bayern Monaco, rituale che accompagna ogni partita di Champions League. Sul posto il nostro inviato di Inter-News.it. Presente Javier Zanetti. PRANZO UEFA – Questa sera Inter-Bayern Monaco a San Siro, ma prima pranzo canonico tra i dirigenti delle due squadre a Milano. Per l’Inter presente il vicepresidente Javier Zanetti, che ha incontrato una delegazione della squadra bavarese. 🔗inter-news.it

Ranking UEFA, stagione impressionante per l’Inter: il dato - L’Inter ha superato il Bayern Monaco, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, con il punteggio di 2-1: a beneficiarne è anche il suo Ranking UEFA. Di seguito la classifica aggiornata. IN CRESCITA – L’Inter, dopo la vittoria sul Bayern Monaco all’andata dei quarti di finale di Champions League, resta al sesto posto del Ranking UEFA. L’aggiornamento della classifica, reso noto dalla UEFA come di consueto il giovedì successivo a un turno di coppe, ribadisce l’affermazione del club nerazzurro ai vertici del calcio europeo. 🔗inter-news.it

Roma: l’UEFA dispone la chiusura parziale della Curva Nord dopo la partita col Francoforte; La Uefa dispone la chiusura parziale della curva della Lazio per un turno di Europa League; Come vedere la Champions League gratis - aprile 2025; Europa League, il laziale Noslin fuori per tre turni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona Inter, sarà possibile vederla GRATIS in chiaro: ecco dove verrà trasmessa. Il comunicato ufficiale - Barcellona Inter, match di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 30 aprile, verrà trasmessa in chiaro. 🔗news-sports.it

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: dove vederla in tv - L ’andata della semifinale Barcellona-Inter di Champions League sarà trasmessa in diretta e in chiaro. Warner Bros. Discovery ha annunciato l’intesa con Prime Video che apre le porte del grande calcio ... 🔗msn.com

Accordo raggiunto, Barcellona-Inter in chiaro! Ecco dove - Mentre l’Inter si lecca le ferite e tenta di ricostruire i pezzi dopo le ultime due pesantissime sconfitte contro Bologna e Milan, viene ufficializzata la trasmissione in chiaro della prossima sfida e ... 🔗msn.com