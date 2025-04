Barcellona Inter Flick ritrova Ter Stegen tra i pali le ultime in vista del match contro i nerazzurri

Barcellona Inter, Flick ritrova Ter Stegen per la sfida di Champions League: Le ultime in vista della partita con i nerazzurri Buone notizie per il Barcellona in vista della sfida in Champions con l'Inter. Marc Ter Stegen è finalmente tornato a disposizione del Barcellona e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ha ricevuto il via libera medico dopo settimane di allenamenti per essere inserito nella lista dei convocati in vista del Clasico di Coppa del Re contro il Real Madrid. Il portiere tedesco non scende in campo da fine settembre, quando si era infortunato al tendine rotuleo del ginocchio destro durante la partita contro il Villarreal. Nonostante sia stato inserito tra i 22 convocati, è probabile che parta dalla panchina a causa della sua mancanza di ritmo gara. Tuttavia, il suo ritorno rappresenta una notizia positiva per i blaugrana in vista della finale, anche se la squadra dovrà fare a meno di Lewandowski e Balde, entrambi ancora alle prese con problemi muscolari.

