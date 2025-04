Barcellona contro il Real torna Ter Stegen Orario e dove vedere la partita

Barcellona, 25 aprile 2025 – Ci siamo, domani alle 22 andrà in scena la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno raggiunto la finale dopo aver superato l'Atletico Madrid in semifinale, mentre i blancos hanno avuto la meglio sulla Real Sociedad. Questa finale ha un sapore diverso per le due squadre: il Barcellona, infatti, insegue il sogno triplete, mentre per il Real Madrid potrebbe rappresentare l'unico trofeo stagionale. Flick e i suoi occupano la prima posizione in Liga con 76 punti conquistati, 4 in più della squadra di Ancelotti, e il mister tedesco ha ammesso come il triplete sia un sogno, ma la sua squadra ce la metterà tutta per conquistarlo. Per questo, dovrà fare i conti anche con la semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, che si giocherà mercoledì 30 aprile in Spagna, ed evitare un dispendio di energie troppo elevato, ma è consapevole che per conquistare il triplete il primo passo da fare sarà riuscire a vincere domani. Sport.quotidiano.net - Barcellona, contro il Real torna Ter Stegen. Orario e dove vedere la partita Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Ci siamo, domani alle 22 andrà in scena la finale di Coppa del Re traMadrid. I blaugrana hanno raggiunto la finale dopo aver superato l'Atletico Madrid in semifinale, mentre i blancos hanno avuto la meglio sullaSociedad. Questa finale ha un sapore diverso per le due squadre: il, infatti, insegue il sogno triplete, mentre per ilMadrid potrebbe rappresentare l'unico trofeo stagionale. Flick e i suoi occupano la prima posizione in Liga con 76 punti conquistati, 4 in più della squadra di Ancelotti, e il mister tedesco ha ammesso come il triplete sia un sogno, ma la sua squadra ce la metterà tutta per conquistarlo. Per questo, dovrà fare i conti anche con la semifinale di andata di Champions Leaguel'Inter, che si giocherà mercoledì 30 aprile in Spagna, ed evitare un dispendio di energie troppo elevato, ma è consapevole che per conquistare il triplete il primo passo da fare sarà riuscire a vincere domani.

