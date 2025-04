Bando regionale per l’economia circolare nel settore della moda

Bando per l’economia circolare per sostenere le imprese della filiera moda. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili, ridurre i rifiuti e favorire un modello di produzione e consumo circolare nel settore. Le aziende di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile per la casa e altri settori affini possono beneficiare di contributi per progetti di riqualificazione e riconversione. Gli interventi finanziabili includono l’eco-design e l’estensione del ciclo di vita dei prodotti, la valorizzazione degli scarti di produzione e il potenziamento di impianti di riciclaggio. Ilrestodelcarlino.it - Bando regionale per l’economia circolare nel settore della moda Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi nelperper sostenere le impresefiliera. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili, ridurre i rifiuti e favorire un modello di produzione e consumonel. Le aziende di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile per la casa e altri settori affini possono beneficiare di contributi per progetti di riqualificazione e riconversione. Gli interventi finanziabili includono l’eco-design e l’estensione del ciclo di vita dei prodotti, la valorizzazione degli scarti di produzione e il potenziamento di impianti di riciclaggio.

Se ne parla anche su altri siti

"Ho presentato una risoluzione a sostegno dell’imprenditoria femminile, per continuare a sostenere il protagonismo femminile nella vita economica del territorio. In particolare, chiedo di riproporre un bando specifico per l’imprenditoria femminile, con particolare attenzione alle realtà medio... 🔗parmatoday.it

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle domande, il Comune di Pavia ha revocato l’avviso pubblico per l’assegnazione di 25 alloggi popolari. Il provvedimento è stato assunto in forma di "autotutela" e in conseguenza della pubblicazione della sentenza con cui il Tribunale di Milano, tra le altre cose, ha imposto a Regione Lombardia la modifica del regolamento con particolare riferimento alla sezione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi. 🔗ilgiorno.it

Aumentare la qualità e la competitività sui mercati dei vini dell’Emilia-Romagna. È l’obiettivo del nuovo programma operativo 2025/26 attraverso il quale la Regione mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese vitivinicole finalizzati ad aumentare il valore... 🔗ilpiacenza.it

BANDO REGIONALE ECONOMIA CIRCOLARE PER IL SETTORE MODA; Cosentino: «Un passo avanti per l'economia circolare»: nuovo bando da 10 milioni in Lombardia; Riduzione e recupero dei rifiuti: dalla Regione 20 milioni di euro per il sistema produttivo; Bando per l’economia circolare: call per valutazione di impatto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Economia circolare: 10 milioni dalla Lombardia per recuperare terre rare e materie prime critiche - Regione Lombardia comunica che il 17 Giugno aprirà il bando da 10 milioni di euro dedicato a startup e imprese lombarde ... 🔗valtellinanews.it

Recupero terre rare e materie prime critiche: 10 milioni dalla Lombardia per l’economia circolare - Regione Lombardia comunica che il 17 Giugno aprirà il bando da 10 milioni di euro dedicato a startup e imprese lombarde ... 🔗resegoneonline.it

La Regione Siciliana stanzia 3,5 milioni per aule immersive nelle scuole - È l'obiettivo della circolare, emanata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale ... 🔗msn.com