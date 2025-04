Bando per Palazzo Marcolini Un affitto da 84mila euro

Bando per l’assegnazione del II e III piano di Palazzo Marcolini (circa 1000 mq). Lo hanno annunciato ieri il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore al Patrimonio Alberto Santorelli chiarendo che il vincitore del Bando pubblico pagherà al Comune una locazione di 84mila euro all’anno per 6 anni, rinnovabili per altri 6, e si farà carico dei lavori di ristrutturazione stimati tra i 500 e i 700mila euro. Il Bando sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune per una quindicina di giorni e nel caso ci fossero più proposte sarà una commissione giudicatrice a valutarle. "Se il Bando lo vincerà la Link University (che ha già manifestato il suo interesse per l’immobile ndr) – fanno notare gli amministratori – contribuirà con gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia (corso che dovrebbe partire dall’anno accademico 2025-2026 ndr) a riattivare un Palazzo storico chiuso da dieci anni dalla giunta Seri e a vivacizzare la vita pubblica e sociale della città". Ilrestodelcarlino.it - Bando per Palazzo Marcolini. Un affitto da 84mila euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Pubblicato dalla giornata di ieri ilper l’assegnazione del II e III piano di(circa 1000 mq). Lo hanno annunciato ieri il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore al Patrimonio Alberto Santorelli chiarendo che il vincitore delpubblico pagherà al Comune una locazione diall’anno per 6 anni, rinnovabili per altri 6, e si farà carico dei lavori di ristrutturazione stimati tra i 500 e i 700mila. Ilsarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune per una quindicina di giorni e nel caso ci fossero più proposte sarà una commissione giudicatrice a valutarle. "Se illo vincerà la Link University (che ha già manifestato il suo interesse per l’immobile ndr) – fanno notare gli amministratori – contribuirà con gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia (corso che dovrebbe partire dall’anno accademico 2025-2026 ndr) a riattivare unstorico chiuso da dieci anni dalla giunta Seri e a vivacizzare la vita pubblica e sociale della città".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Si può fare una conferenza di servizi per un’area sulla quale è ancora aperto il bando per la sua vendita, che in teoria (molto in teoria) potrebbe essere acquistata da chiunque? Sì, se si tratta della più grande speculazione immobiliare che Milano ricordi negli ultimi Sessanta anni (cioè il nuovo stadio di San Siro e aree limitrofe) e il piano che si discuterà è quello presentato da Inter e Milan, si può. 🔗lanotiziagiornale.it

ROMA (ITALPRESS) – “Alcune regioni ci stanno seguendo per capire le risposte dei giovani professionisti. Partecipare a un bando è un lavoro. Pensiamo di portare a casa tra i 300 e i 400 professionisti che prendano il contributo in un primo bando, poi faremo un bando successivo ancora più mirato”: a dirlo Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova, a margine della presentazione del pacchetto di misure dedicate ai professionisti che si è svolta nella Sala Tevere della Giunta ... 🔗unlimitednews.it

Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Bando per Palazzo Marcolini. Un affitto da 84mila euro; Ascoli, emergenza sfratti: sono 330 le famiglie che chiedono aiuto. L'Arengo ha stanziato 400mila euro; Non solo Link, un bando pubblico per Palazzo Marcolini: “Chi vincerà pagherà affitto e ristrutturazione, ora basta polemiche ideologiche”; Non solo Link, un bando pubblico per Palazzo Marcolini: “Chi vincerà pagherà affitto e ristrutturazione, ora.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Bando per Palazzo Marcolini. Un affitto da 84mila euro - Il vincitore pagherà al Comune una locazione annuale per sei stagioni, rinnovabili. . Dovrà farsi carico dei lavori di ristrutturazione. In pole sempre Link University. 🔗ilrestodelcarlino.it

Fano, c'è il bando per Palazzo Marcolini: la Link rimane in pole position, 84mila euro all'anno per due piani - FANO Nella giornata di ieri, come aveva promesso l’assessore Alberto Santorelli, è uscito il bando per la concessione d’uso dei locali rimasti liberi di palazzo Marcolini; un ... 🔗corriereadriatico.it

Roma, contributo affitto 2025, stanziati 15 milioni di euro: il bando e chi può fare domanda - In arrivo il bando lanciato dal Comune di Roma per il contributo d’affitto 2025. Un sussidio per le famiglie in difficoltà di 15 milioni di euro stanziati da Roma Capitale grazie ai fondi ... 🔗fanpage.it