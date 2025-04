Balotelli voltafaccia clamoroso il suo mentore può convincerlo

Un ritorno mai davvero cominciato, un vecchio mentore e una città che divide i cuori. Balotelli può ancora scrivere l'ultimo capitolo là dove sembrava tutto già chiuso: il suo mentore può convincerlo

Chi si illudeva che questa fosse la volta buona, forse non conosce davvero Mario Balotelli. O forse sì, ma sperava che alla fine vincesse quella voglia di riscatto che ogni tanto, tra una polemica e una rovesciata, sembrava riaffiorare.

La verità? Il suo ritorno in Serie A è stato un lampo. Di quelli che non illuminano nulla, ma fanno solo rumore. Pochi minuti col Genoa, un paio di apparizioni quasi nostalgiche, poi il silenzio.

La sfortuna ci ha messo del suo, perché appena ha varcato la soglia del centro sportivo rossoblù, Gilardino è stato sollevato dall'incarico.

