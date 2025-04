Bain Capital e Kps Capital interessate alla divisione difesa di Iveco

Bain Capital e Kps Capital sarebbero interessate alla divisione difesa di Iveco. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg i due investitori americani non avrebbero ancora presentato un'offerta ma hanno il dossier aperto sul tavolo e il gruppo italiano vorrebbe valorizzare il suo asset per circa 1,5 miliardi. In Borsa intanto il titolo del gruppo italiano guadagna il 3,2 per cento.A febbraio il cda di Iveco ha annunciato l'intenzione di uno spinoff per "semplificare la struttura del gruppo, accrescere la focalizzazione del management e creare flessibilità strategica per entrambi i business".

