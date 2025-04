B interregionale Dinamo Brindisi al Palazumbo ultimo atto di una stagione da incorniciare

Brindisi - Si chiude domenica 27 aprile alle ore 18:00, sul parquet amico del Palazumbo, la stagione regolare della Dinamo Brindisi, che ospiterà l'Angri Pallacanestro nell’ultima giornata del campionato di Serie B interregionale. Un appuntamento che, sebbene privo di significative implicazioni. Brindisireport.it - B interregionale, Dinamo Brindisi: al Palazumbo l'ultimo atto di una stagione da incorniciare Leggi su Brindisireport.it - Si chiude domenica 27 aprile alle ore 18:00, sul parquet amico del, laregolare della, che ospiterà l'Angri Pallacanestro nell’ultima giornata del campionato di Serie B. Un appuntamento che, sebbene privo di significative implicazioni.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dinamo Brindisi, arriva la prima vittoria nei Pay-In Gold: superata Milazzo - BRINDISI - Torna il sorriso in casa Dinamo Brindisi che, nel turno infrasettimanale al PalaZumbo, conquista la prima vittoria nei Pay-In Gold superando gli Svincolati Milazzo per 76-66. Un successo fondamentale che permette alla squadra di coach Cristofaro di sbloccare la classifica e salire a... 🔗brindisireport.it

La Dinamo Brindisi chiude il il girone di andata dei Play-In Gold con un ko - La Dinamo Brindisi incassa una nuova sconfitta nel girone di andata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale, uscendo battuta dal PalaGalvani di Angri con il punteggio di 83-63. Al giro di boa di questa seconda fase, la Dinamo raccoglie un solo successo e chiude con 12 punti in classifica, una... 🔗brindisireport.it

Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, c’è il Pescara Basket - Testacoda al PalaPanzini domenica 13 aprile alle ore 18: vincere per ipotecare la salvezza SENIGALLIA, 11 Aprile 2025 – Match forse decisivo per la Goldengas Senigallia che domenica 13 aprile ospita al PalaPanzini alle ore 18 il Pescara ultimo in classifica. Dopo la netta vittoria dell’andata, oltre 40 punti, la Goldengas parte inevitabilmente coi favori del pronostico contro un quintetto che cerca disperatamente punti per evitare la retrocessione diretta, che riguarderà soltanto l’ultima in classifica: può farcela, perché Mondragone ha appena due punti in più ma è chiaro che i giovani ... 🔗.com

B interregionale, Dinamo Brindisi: al Palazumbo l'ultimo atto di una stagione da incorniciare; Basket, serie B Interregionale, Play-in Gold, 9^ giornata, Virtus Matera spietata, Dinamo Brindisi si arrende al PalaZumbo: 70- 78; B Interregionale. Basket School espugna Brindisi, Milazzo sale al secondo posto; Virtus Matera, ancora una vittoria: battuta la Dinamo Brindisi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Serie B Interregionale - Play-In Gold 12a giornata: calendario, risultato 24/4, classifiche - Il campionato di serie B Interregionale, gestito dai Comitati regionali FIP, dopo la stagione regolare apre quella della post-season. Le migliori di ogni Conference si ritrovano ... 🔗pianetabasket.com

B Interregionale, Conference Sud: La Dinamo Brindisi torna a sorridere. Vittoria convincente su Milazzo 76-66 - Torna finalmente il sorriso in casa Dinamo Brindisi che, nel turno infrasettimanale al PalaZumbo, conquista la prima vittoria nei Pay-In Gold superando gli Svincolati Milazzo per 76-66. Un successo ... 🔗basketworldlife.it

Dinamo Brindisi ko ad Angri: si chiude il girone di andata dei Play-In Gold - La Dinamo Brindisi incassa una nuova sconfitta nel girone di andata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale, uscendo battuta dal PalaGalvani di Angri con il punteggio di 83-63. Al giro di boa di ... 🔗basketworldlife.it