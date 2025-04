Avvistamento eccezionale a Punta Campanella una Foca monaca fa capolino nel Area Marina Protetta

Avvistamento rarissimo ed eccezionale questa mattina nel mare dell'Amp Punta Campanella. Quella che con grandissima probabilità è una Foca monaca mediterranea appare per pochi secondi nei pressi della costa di Punta della Campanella, in piena zona B della Riserva Marina.

