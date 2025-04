Aviano aviere Usaf di 29 anni esce dalla discoteca e muore

Imolaoggi.it - Aviano, aviere Usaf di 29 anni esce dalla discoteca e muore Leggi su Imolaoggi.it Immediatamente soccorso dal personale sanitario, il militare è stato condotto in Pronto soccorso a Pordenone, dov'è spirato pochi minuti dopo l'arrivo

Approfondimenti da altre fonti

Musk, caos alla base Usaf di Aviano: lettera di protesta all'ambasciatore degli Stati Uniti - PORDENONE - Lo scontro sale di temperatura. I sindacati che rappresentano i lavoratori della base Usaf di Aviano, infatti, hanno scritto una lettera condivisa indirizzata all'ambasciatore... 🔗ilgazzettino.it

Elon Musk taglia i costi alla base Usaf di Aviano: bloccate le carte di credito dei dipendenti civili - Piove sul bagnato e alla base Usaf di Aviano non solo non si è spento l'eco della mail del Doge, il Dipartimento per l'efficienza del Governo degli Stati Uniti, diretto da Elon Musk e... 🔗ilmessaggero.it

Elon Musk taglia i costi alla base Usaf di Aviano: bloccate le carte di credito dei dipendenti civili - Piove sul bagnato e alla base Usaf di Aviano non solo non si è spento l'eco della mail del Doge, il Dipartimento per l'efficienza del Governo degli Stati Uniti, diretto da Elon Musk e... 🔗ilmessaggero.it

Aviere Usaf muore fuori discoteca, indagini in corso; Aviere della base Usaf di Aviano muore dopo incidente in discoteca a Montereale Valcellina, indagini in corso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Aviere Usaf muore fuori discoteca, indagini in corso - Un aviere di stanza al 31/o Fighter Wing della Base Usaf di Aviano (Pordenone) è deceduto nelle prime ore di oggi. (ANSA) ... 🔗msn.com

Harmleikur í bandarískri herstöð í Aviano: Airman deyr á diskótekinu - Un aviere di 29 anni, in servizio presso il 31° Fighter Wing della Base Usa di Aviano, ha perso la vita nelle prime ore di oggi. La notizia è stata confermata dal Comando italiano dell’aeroporto e dal ... 🔗notizie.it

Tragedi på amerikansk bas i Aviano: Airman dör på disco - Un aviere di 29 anni, in servizio presso il 31° Fighter Wing della Base Usa di Aviano, ha perso la vita nelle prime ore di oggi. La notizia è stata confermata dal Comando italiano dell’aeroporto e dal ... 🔗notizie.it