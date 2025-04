Avellino Monopoli denunciate 4 persone per biglietti falsi

Avellino ha deferito alla Procura della Repubblica di Avellino quattro persone per tentata truffa poiché , in occasione dell’incontro di calcio Avellino – Monopoli disputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva Sud dello stadio “Partenio Lombardi” riservato ai tifosi locali mediante l’utilizzo di tagliandi d’ingresso falsi. Nello specifico il predetto personale, nel corso delle attività di osservazione e filtraggio svolte durante le fasi di accesso della tifoseria locale all’interno del settore “Curva Sud”, identificava quattro persone, di cui una residente nella provincia di Avellino e le altre nella provincia di Salerno, che avevano tentatodi accedere all’interno dell’impianto sportivo utilizzando ticket di accesso verosimilmente falsi. Anteprima24.it - Avellino-Monopoli, denunciate 4 persone per biglietti falsi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoLa D.i.g.o.s. della Questura diha deferito alla Procura della Repubblica diquattroper tentata truffa poiché , in occasione dell’incontro di calciodisputatosi lo scorso 13 aprile, le stesse hanno tentato di introdursi all’interno del settore Curva Sud dello stadio “Partenio Lombardi” riservato ai tifosi locali mediante l’utilizzo di tagliandi d’ingresso. Nello specifico il predetto personale, nel corso delle attività di osservazione e filtraggio svolte durante le fasi di accesso della tifoseria locale all’interno del settore “Curva Sud”, identificava quattro, di cui una residente nella provincia die le altre nella provincia di Salerno, che avevano tentatodi accedere all’interno dell’impianto sportivo utilizzando ticket di accesso verosimilmente

