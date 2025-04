Avellino il sindaco Nargi nel giorno della Liberazione Concetti potenti e fragilissimi

della Liberazione, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha rilasciato una dichiarazione istituzionale centrata sui Concetti di memoria storica, responsabilità collettiva e unità nazionale.“Liberazione. Resistenza. Patria. Sono. Avellinotoday.it - Avellino, il sindaco Nargi nel giorno della Liberazione: “Concetti potenti e fragilissimi” Leggi su Avellinotoday.it Nel corso delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario, ildi, Laura, ha rilasciato una dichiarazione istituzionale centrata suidi memoria storica, responsabilità collettiva e unità nazionale.“. Resistenza. Patria. Sono.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Camminata Rosa, il sindaco di Avellino Laura Nargi riceve la maglia dell'undicesima edizione - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato all’iniziativa "Il bene fa bene", promossa da The Power of Pink e dal dottor Carlo Iannace. Presso il Circolo della Stampa, l'evento è stato caratterizzato dall'assegnazione dei fondi di "Sette passi per un sorriso" e dalla... 🔗avellinotoday.it

Avellino, il sindaco Laura Nargi all' ITT Dorso per sensibilizzare gli studenti sulla violenza contro le donne - Questa mattina, il sindaco di Avellino Laura Nargi ha partecipato - insieme a Radio 1 Raie al Gr RAI, con il direttore Francesco Pionati - alla campagna nazionale sulla violenza contro le donne promossa dal Servizio pubblico in tutta Italia, che ha fatto tappa all' ITT Dorso di Avellino... 🔗avellinotoday.it

Avellino, il sindaco Laura Nargi denuncia il vandalismo sui campetti: "Ecco i risultati di azioni scellerate" - Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha fortemente denunciato gli ultimi atti di vandalismo che hanno colpito i campetti cittadini, danneggiando gravemente le nuove strutture appena riqualificate. In particolare, una porta nuova di zecca, appena installata, è stata divelta e distrutta senza... 🔗avellinotoday.it

Avellino, il sindaco Nargi ritira il bilancio e apre la crisi politica; Avellino, crisi nell'uovo di Pasqua: le parole del sindaco Nargi; Avellino, Nargi ritira il bilancio: E' crisi politica. Gengaro: Dimettiti; Avellino, Cipriano rincara la dose: Laura Nargi è un sindaco in ostaggio di Gianluca Festa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il 25 Aprile ad Avellino, la sindaca Nargi: “Viva l’Italia”. La crisi politica in Comune?: “C’è un problema di riconoscimento dei ruoli” - "L’uscita dal nazifascismo in Italia è stata un momento fondamentale: viva l’Italia, viva i nostri partigiani": la sindaca di Avellino Laura Nargi sta partecipando in via Matteotti alla cerimonia di q ... 🔗corriereirpinia.it

Avellino, alta tensione tra Nargi e Festa. L'ex sindaco in un video: «Non voglio farla cadere» - Crisi politica per Nargi, incapacità amministrativa per Festa. Due letture formalmente opposte per un'unica plastica realtà: un'amministrazione appesa ad un filo a soli ... 🔗ilmattino.it

Avellino, al comune è guerra di nervi: scatta l'ora X per il consiglio - Tra diciotto giorni scatterà l'ora X per l'amministrazione Nargi. Stabilite le date del consiglio comunale con cui approvare il bilancio di previsione o chiudere anticipatamente ... 🔗ilmattino.it