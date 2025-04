Quotidiano.net - Autorità Portuale del Mar Ligure: 100 nuove assunzioni Culmv e bilancio 2024 positivo

Il Comitato di gestione dell'di sistemadel MarOccidentale (Genova, Savona, Vado) ha autorizzato l'attesa l'assunzione di cento nuovi lavoratori portuali per lanel biennio 2025-2026, per provvedere al necessario turnover generazionale e ha approvato ilche si chiude con un avanzo di amministrazione di oltre 213 milioni di euro di cui 117,4 vincolati principalmente a investimenti. Rinviata invece al 30 aprile l'approvazione del Piano organico porto, documento base per definire i piani occupazionali dei terminal e delle compagnie portuali al 2026."Finalmente siamo riusciti a portare a casa questo risultato che non era affatto scontato e che sana una situazione che in Compagnia diventa ogni giorno più difficile - commenta Enrico Poggi segretario generale Filt Cgil Genova a proposito del via libera alledei cento soci speciali per la Compagnia Unica -: l'età media dei soci è molto alta e un ricambio generazionale è ormai improcrastinabile.