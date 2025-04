Automobilismo XXXII Rally Adriatico tutto confermato ecco le prove speciali

Rally Terra a San Severino Marche, Cingoli e Gagliole, in programma per il 3-4 maggio, l'organizzazione ne conferma lo svolgimento nonostante le forti difficoltà legate all'aumento esponenziale delle polizze assicurative e l'esiguo numero di iscritti.CINGOLI, 25 aprile 2025 – Pronta la terza sfida "tricolore" stagionale su terra, con il 32° Rally Adriatico, il 3 e 4 maggio. Il periodo di accoglienza iscrizioni si è chiuso ieri e si attende dunque l'accendere i motori, l'ammirare le prove speciali a dare il loro verdetto, prevedendo una sfida di forti contenuti.tutto confermatoOrganizzato da PRS Group, con la collaborazione del Comune di Cingoli, l'evento vede accendersi i riflettori di una rinnovata sfida "tricolore" dopo le due gare precedenti di Foligno e Val d'Orcia.

