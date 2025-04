Autobomba a Mosca ucciso un generale russo Il Cremlino Terrorismo L’inviato di Trump Witkoff a colloquio con Putin Pronti all’intesa

generale dell’esercito russo, Yaroslav Moskalik, è morto oggi nei dintorni di Mosca dopo che la sua auto è saltata in aria. Secondo il Cremlino si tratta di un attentato terroristico. «La questione principale è come fermare la guerra nel cuore dell’Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Moskalik era il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate russe. Secondo una prima ricostruzione delle autorità russe la sua auto sarebbe esplosa a Balashikha, vicino Mosca, «a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo artigianale riempito di schegge». «La task force investigativa, composta da investigatori, esperti forensi, esperti e dipendenti delle unità operative delle forze dell’ordine, ha iniziato a esaminare la scena dell’incidente», ha detto la rappresentante ufficiale del Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. Leggi su Open.online Undell’esercito, Yaroslav Moskalik, è morto oggi nei dintorni didopo che la sua auto è saltata in aria. Secondo ilsi tratta di un attentato terroristico. «La questione principale è come fermare la guerra nel cuore dell’Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militareè statoin un attacco terroristico a», ha detto la portavoce del ministero degli EsteriMaria Zakharova. Moskalik era il vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore delle forze armate russe. Secondo una prima ricostruzione delle autorità russe la sua auto sarebbe esplosa a Balashikha, vicino, «a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo artigianale riempito di schegge». «La task force investigativa, composta da investigatori, esperti forensi, esperti e dipendenti delle unità operative delle forze dell’ordine, ha iniziato a esaminare la scena dell’incidente», ha detto la rappresentante ufficiale del Comitato investigativo, Svetlana Petrenko.

