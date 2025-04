Autobomba a Mosca colpo durissimo a Putin chi c era a bordo

Autobomba a Balashikha, nella regione di Mosca. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021, è rimasto vittima della deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. È il secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze armate russe in pochi mesi.Il 17 dicembre 2024, era morto sempre a causa dell’esplosione di un ordigno il generale Igor Anatolyevich Kirillov, capo delle forze di difesa radionucleare, chimica e biologica della Federazione.L’omicidio era stato attribuito da Mosca ai servizi segreti ucraini. Intanto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista al Time ha fatto sapere che la Crimea "rimarrà alla Russia", e anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne è consapevole. Liberoquotidiano.it - Autobomba a Mosca: colpo durissimo a Putin, chi c'era a bordo Leggi su Liberoquotidiano.it Il generale russo Yaroslav Moskalik è rimasto ucciso nell’esplosione di un’a Balashikha, nella regione di. Lo riferiscono diversi canali Telegram. Moskalik, vice capo del comando operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe fino al 2021, è rimasto vittima della deflagrazione di un veicolo innescata a distanza. È il secondo attentato a esponenti di spicco delle Forze armate russe in pochi mesi.Il 17 dicembre 2024, era morto sempre a causa dell’esplosione di un ordigno il generale Igor Anatolyevich Kirillov, capo delle forze di difesa radionucleare, chimica e biologica della Federazione.L’omicidio era stato attribuito daai servizi segreti ucraini. Intanto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista al Time ha fatto sapere che la Crimea "rimarrà alla Russia", e anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne è consapevole.

