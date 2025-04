Auto travolge il corteo di una manifestazione per il 25 aprile a Lanciano

Lanciano (in provincia di Chieti): un'Auto si è schiantata sulla folla, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall'Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Concluso il corteo, i partecipanti si sono spostati a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All'improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità la discesa di via del Torrione, falciando diversi pedoni. Ancora non è chiara l'origine dell'accaduto, se per malore del conducente o malfunzionamento dei freni.Lanciano, Auto sulla folla dopo manifestazione 25 aprileAll'Adnkronos, Maria Saveria Borrelli, presidente Anpi della sezione di Lanciano, ha raccontato l'accaduto. "Noi avevamo concluso il nostro corteo. Qualcuno se n'è andato per corso Roma, altri per altre strade.

Cosa riportano altre fonti

