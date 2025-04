Auto travolge il corteo del 25 aprile ucciso un uomo chi c era alla guida

aprile, un Auto è finita sulla folla durante le celebrazioni organizzate dall'Anpi. Nell'impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull'asfalto e un uomo. Today.it - Auto travolge il corteo del 25 aprile, ucciso un uomo: chi c'era alla guida Leggi su Today.it La festa della Liberazione 2025 sarà ricordata come un giorno triste a Lanciano, in provincia di Chieti. Oggi, 25, unè finita sulla folla durante le celebrazioni organizzate dall'Anpi. Nell'impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull'asfalto e un

Ne parlano su altre fonti

Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano, un morto - AGI - Un'auto fuori controllo finisce su alcune persone che si stavano spostando dal corteo a Lanciano. Drammatico il bilancio: 1 morto e due feriti. Si era appena conclusa la manifestazione del 25 aprile al monumento degli Eroi Ottobrini e il corteo si stava dirigendo verso Piazza Plebiscito per proseguire con le celebrazioni della Festa della Liberazione, quando un'auto ha investito i pedoni. Ad avere la peggio un uomo di 81 anni, rimasto ucciso sul colpo. 🔗agi.it

Auto travolge il corteo di una manifestazione per il 25 aprile a Lanciano - È successo questa mattina, intorno alle 10.30, a Lanciano (in provincia di Chieti): un’auto si è schiantata sulla folla, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Concluso il corteo, i partecipanti si sono spostati a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità la discesa di via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗metropolitanmagazine.it

Auto travolge manifestanti al corteo del 25 aprile di Lanciano: un morto e due feriti - Chieti, 25 aprile 2025 – A Lanciano un'auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipavano ad un corteo per il 25 aprile. Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Il conducente dell'auto, secondo quanto si apprende, probabilmente è stato colto da malore. 🔗quotidiano.net

Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano, un morto; Auto travolge i manifestanti per il 25 aprile a Lanciano, un morto; Lanciano, auto su pedoni dopo le celebrazioni per il 25 aprile: un morto e diversi feriti; Auto travolge il corteo del 25 aprile a Lanciano: morto ex carabiniere, due i feriti. Anpi: “Pensavamo fosse una bomba”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto piomba sul corteo del 25 aprile a Lanciano e travolge la folla: il bilancio - Durante le manifestazioni del 25 aprile, a Lanciano, in provincia di Chieti, un’auto è piombata a tutta velocità sui partecipanti: un morto e almeno due feriti. 🔗notizie.it

Auto travolge il corteo del 25 aprile a Lanciano: morto ex carabiniere, due i feriti. Anpi: “Pensavamo fosse una bomba” - Una Musa Grigia lanciata a folle velocità ha sbalzato diverse persone sull’asfalto in provincia di Chieti. Si pensa a un malore. Ad avere la peggio è stato l’81enne Gabriele Mastrangelo, militare in p ... 🔗quotidiano.net

Auto travolge manifestanti 25 aprile a Lanciano, un morto - A Lanciano un'auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipavano ad un corteo per il 25 aprile. Una persona è morta e due sono rimaste ferite. Il conducente dell'auto, second ... 🔗ansa.it