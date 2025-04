Auto sulla folla dopo la manifestazione per il 25 aprile un morto e due feriti Pedoni falciati a tutta velocità

Auto sulla folla dopo il corteo del 25 aprile, almeno un morto e due feriti. Tragedia e paura a Lanciano (Chieti), dove questa mattina in piazza Pace intorno alle 10.30 una macchina, una Lancia Musa. Leggo.it - Auto sulla folla dopo la manifestazione per il 25 aprile: un morto e due feriti. «Pedoni falciati a tutta velocità» Leggi su Leggo.it il corteo del 25, almeno une due. Tragedia e paura a Lanciano (Chieti), dove questa mattina in piazza Pace intorno alle 10.30 una macchina, una Lancia Musa.

Su questo argomento da altre fonti

Germania, auto sulla folla a Mannheim, arrestato 40enne tedesco con problemi psichici, aveva tentato il suicidio dopo l'arresto - 2 morti e 25 feriti è il bilancio dell'attentato che ha sconvolto la città tedesca, l'uomo era conosciuto alla polizia Arrestato l'attentatore che in Germania aveva lanciato la sua auto contro la folla, uccidendo 2 persone e ferendone 25. Auto sulla folla, fermato il conducente con problemi p 🔗ilgiornaleditalia.it

Rubano nell’auto in sosta. Arrestati dopo la fuga: già liberi - Dopo aver rotto i finestrini di un’auto in sosta in via Gobetti, avevano rubato un tablet e delle auricolari. La fuga in bici dei due ladruncoli, però, è durata poco, subito rintracciati e arrestati dai carabinieri del nucleo Radiomobile. Nei guai sono finiti un diciannovenne tunisino e un ventisettenne marocchino, entrambi irregolari e senza fissa dimora. A dare l’allarme al 112 è stato, l’altro pomeriggio, un automobilista di passaggio che li ha visti danneggiare il vetro di una vettura in sosta e poi allontanarsi in bicicletta. 🔗ilrestodelcarlino.it

Brindisi, maxi controllo dopo l'incendio a Oria: droga, alcol, patenti ritirate e un'auto sequestrata - Operazione delle forze dell'ordine a Brindisi: controlli intensificati dopo l'incendio delle auto della Polizia Locale a Oria. 🔗notizie.virgilio.it

Auto sulla folla dopo la manifestazione per il 25 aprile: un morto e due feriti. «Pedoni falciati a tutta velo; Germania, auto piomba sulla folla a Monaco durante manifestazione sindacale: 30 feriti; Auto sulla folla a Monaco di Baviera, una trentina di feriti; Monaco di Baviera, auto sulla folla a manifestazione in Germania: molti feriti. FOTO. 🔗Se ne parla anche su altri siti