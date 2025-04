Auto sulla folla dopo la manifestazione per il 25 aprile un morto e due feriti Pedoni falciati a tutta velocità ipotesi malore

Tragedia a Lanciano dopo il corteo per il 25 Aprile: auto falcia la folla, morto un ex carabiniere, diversi feriti - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall’Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All’improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗secoloditalia.it

