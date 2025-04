Auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano un morto e diversi feriti

Lanciano (Chieti), in piazza Pace. Questa mattina, intorno alle 10.30, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall'Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni quando, all'improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Lanciano, auto su pedoni dopo la festa del 25 aprile: un morto e diversi feriti - Una Lancia Musa grigia guidata da un uomo ha investito i pedoni a Lanciano in provincia di Chieti. È successo in piazza Pace alle 10.30. Prima c’era stata la manifestazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi sotto al monumento degli Eroi Ottobrini. Quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. Secondo il racconto dell’AdnKronos l’auto ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗open.online

Auto sui pedoni dopo le celebrazioni per il 25 aprile a Lanciano: un morto e diversi feriti - Un’auto è piombata sui pedoni dopo il corteo per il 25 aprile organizzato dall’Anpi a Lanciano, in provincia di Chieti. Dopo la manifestazione organizzata al monumento degli Eroi Ottobrini, i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso piazza del Plebiscito per continuare le commemorazioni quando, all’improvviso, una macchina, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, colpendo alcuni pedoni: due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria per poi ricadere sull’asfalto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Auto sulla folla dopo la manifestazione per il 25 aprile: un morto e due feriti. «Pedoni falciati a tutta velocità» - Auto sulla folla dopo il corteo del 25 aprile, almeno un morto e due feriti. Tragedia e paura a Lanciano (Chieti), dove questa mattina in piazza Pace intorno alle 10.30 una macchina, una Lancia Musa... 🔗leggo.it

