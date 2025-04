Auto su pedoni a Lanciano cosa è successo cosa si sa dell’investitore

Lanciano l'uomo che questa mattina, a Lanciano, è piombato con l'Auto su un gruppo di persone che aveva appena partecipato alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dall'Anpi. Anche lui, U.M, dirigente sindacale Uil a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, aveva preso parte alle commemorazioni e, terminate, aveva . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – E' un 79enne dil'uomo che questa mattina, a, è piombato con l'su un gruppo di persone che aveva appena partecipato alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dall'Anpi. Anche lui, U.M, dirigente sindacale Uil a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, aveva preso parte alle commemorazioni e, terminate, aveva .

Su questo argomento da altre fonti

Auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano, un morto e diversi feriti - (Adnkronos) – Tragedia a Lanciano (Chieti), in piazza Pace. Questa mattina, intorno alle 10.30, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall'Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni quando, all'improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a […] 🔗periodicodaily.com

Chieti, auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano: un morto e diversi feriti - (Adnkronos) – Tragedia a Lanciano (Chieti), in piazza Pace. Questa mattina, intorno alle 10.30, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall'Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni quando, all'improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a […] L'articolo Chieti, auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano: un morto e diversi feriti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano, un morto - Tragedia a Lanciano (Ch), in Piazza Pace, questa mattina, intorno alle 10.30. A conclusione della manifestazione del 25 aprile, organizzata dall'Anpi, al monumento agli Eroi Ottobrini, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. All'improvviso una macchina, una Lancia Musa grigia, guidata da un uomo di 80 anni, ha imboccato a folle velocità la discesa di Via del Torrione, falciando diversi pedoni. 🔗tg24.sky.it

Auto su pedoni a Lanciano, cosa ha urlato l'uomo alla guida; Lanciano, auto impazzita falcia pedoni: un morto e diversi feriti.; Auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano, un morto; Auto sui pedoni durante le celebrazioni per il 25 aprile a Lanciano: un morto e diversi feriti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Auto su pedoni a Lanciano, cosa è successo: cosa si sa dell'investitore - (Adnkronos) - E' un 79enne di Lanciano l'uomo che questa mattina, a Lanciano, è piombato con l'auto su un gruppo di persone che aveva appena partecipato alle celebrazioni del 25 aprile organizzate dal ... 🔗msn.com

Auto su pedoni a Lanciano, cosa ha urlato l'uomo alla guida - "Urlava 'mi si sono rotti i freni". "E' il sindaco di Lanciano Filippo Paolini a raccontare all'Adnkronos gli istanti dell'incidente avvenuto oggi, 25 aprile. 🔗msn.com

Lanciano, auto piomba sul corteo del 25 aprile: una vittima. Cosa è successo - Tragedia a Lanciano (Chieti). Un’auto, intorno alle 10.30 di oggi, ha travolto il corteo organizzato dall’Anpi in via del Mare, ... 🔗iltempo.it