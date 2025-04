Auto storiche e grandi eventi La Città giardino è un’eccellenza e si porta a casa la Manovella d’oro

Manovella d'oro certifica la qualità della Varese dei motori. È un riconoscimento prestigioso quello che l'Asi - Automotoclub Storico Italiano - ha assegnato al club Vams (Varese Auto Moto storiche). Solo i migliori eventi Automobilistici organizzati in Italia possono infatti fregiarsi di questo premio, che testimonia l'alto livello della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori, che porta proprio la firma del club Vams.Per festeggiare il risultato il club ha invitato le Autorità del territorio ad una serata che si è svolta al Palace Hotel di Varese. Tra i presenti il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino, il sindaco di Varese Davide Galimberti e il suo omologo di Luino Enrico Bianchi, che hanno rimarcato il valore dell'evento anche sotto il profilo della promozione del territorio.

