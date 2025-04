Auto si schianta contro un platano due feriti uno è grave

Auto si è schiantata contro un platano a Stradella di Collecchio causando due feriti, uno dei quali è grave. L'incidente si è verificato alle 13, per cause in corso di accertamento. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. I due feriti sono stati trasportati al Maggiore. Parmatoday.it - Auto si schianta contro un platano: due feriti, uno è grave Leggi su Parmatoday.it Un'si ètauna Stradella di Collecchio causando due, uno dei quali è. L'incidente si è verificato alle 13, per cause in corso di accertamento. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. I duesono stati trasportati al Maggiore.

