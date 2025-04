Auto si ribalta sull’A14 a Vasto rallentamenti e code

Vasto, al chilometro 432, tra gli svincoli di Val di Sangro e Vasto nord.Sono accorsi sul luogo i vigili del fuoco, il personale di. Chietitoday.it - Auto si ribalta sull’A14 a Vasto, rallentamenti e code Leggi su Chietitoday.it Intorno alle 6.30 di questa mattina, 25 aprile, un veicolo che viaggiava in direzione Bari si è capovolto sul tratto dell’A14 in direzione sud, nel territorio di, al chilometro 432, tra gli svincoli di Val di Sangro enord.Sono accorsi sul luogo i vigili del fuoco, il personale di.

