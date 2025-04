Auto prende fuoco in A4 intervengono i pompieri illeso il conducente ma veicolo distrutto

Autostrada A4. I vigili del fuoco scaligeri fanno infatti sapere di essere intervenuti, quando erano circa le ore 3.30, dopo che un'Autovettura aveva preso improvvisamente fuoco, poco prima dell’uscita di Verona. Veronasera.it - Auto prende fuoco in A4: intervengono i pompieri, illeso il conducente ma veicolo distrutto Leggi su Veronasera.it Momenti di apprensione durante la notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile lungo l'strada A4. I vigili delscaligeri fanno infatti sapere di essere intervenuti, quando erano circa le ore 3.30, dopo che un'vettura aveva preso improvvisamente, poco prima dell’uscita di Verona.

Cosa riportano altre fonti

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea - Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima ... 🔗ilgiorno.it

Auto in panne prende fuoco sull’A21 vicino a Cremona: come i Carabinieri hanno salvato due passeggeri dalle fiamme - Un'automobile in panne ha preso fuoco sull'A21 nei pressi di Cremona. Le due persone al suo interno sono state salvate da una pattuglia dei Carabinieri di Serravalle Scrivia, che passava di lì dopo una missione a Vicenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Auto prende fuoco in A4: intervengono i pompieri, illeso il conducente ma veicolo distrutto; Incidente sull’autostrada A4: auto si ribalta e prende fuoco; Incidente tra Brescia Ovest e Brescia Centro, un'auto prende fuoco: code in smaltimento/VIDEO; Auto si ribalta e prende fuoco in autostrada, una persona ferita e due illese. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A4, conducente si accorge di un’anomalia e accosta: auto avvolta dalle fiamme subito dopo - A4, altezza VERONA EST - Questa notte, tra il 24 e il 25 aprile, intorno alle 3:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4, in direzione Milano, poco prima dell'uscita Verona Est, p ... 🔗nordest24.it

Auto in fiamme nella notte in autostrada, il conducente scende in tempo - Auto in fiamme in autostrada: nella notte di venerdì 25 aprile, intorno alle 3.30, i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada A4 ... 🔗veronaoggi.it

Incidente sull’A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana: auto si ribalta e prende fuoco, un ferito. Chiuse due corsie dell'autostrada - Paura nel primo pomeriggio di sabato 19 aprile lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto ... 🔗msn.com