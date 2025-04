Auto piomba sui manifestanti del 25 aprile almeno un morto

Auto è piombata sulla folla radunata per partecipare alla manifestaione del 25 aprile organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Alla guida del veicolo un uomo di 81 anni: l'ipotesi è che sia stato colto da un malore. Europa.today.it - Auto piomba sui manifestanti del 25 aprile: almeno un morto Leggi su Europa.today.it Attimi di terrore a Lanciano, in provincia di Chieti, dove un'ta sulla folla radunata per partecipare alla manifestaione del 25organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Alla guida del veicolo un uomo di 81 anni: l'ipotesi è che sia stato colto da un malore.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

