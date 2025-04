Auto in fiamme ad Aiello del Sabato intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti nel comune di Aiello del Sabato, in via San Sebastiano, a seguito di un incendio che ha interessato un'Autovettura. L’ allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato.Area messa in sicurezza. Avellinotoday.it - Auto in fiamme ad Aiello del Sabato: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco Leggi su Avellinotoday.it Intorno alle ore 13:35 di oggi 25 aprile, ideldel Comando di Avellino sono intervenuti nel comune didel, in via San Sebastiano, a seguito di un incendio che ha interessato un'vettura. L’ allarme è stato lanciato dalla Polizia di Stato.Area messa in sicurezza.

