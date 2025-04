Auto fuori controllo travolge persone dopo il corteo del 25 aprile a Lanciano un morto

Auto fuori controllo finisce su alcune persone che si stavano spostando dal corteo a Lanciano. Drammatico il bilancio: 1 morto e due feriti. Si era appena conclusa la manifestazione del 25 aprile al monumento degli Eroi Ottobrini e il corteo si stava dirigendo verso Piazza Plebiscito per proseguire con le celebrazioni della Festa della Liberazione, quando un'Auto ha investito i pedoni. Ad avere la peggio un uomo di 81 anni, rimasto ucciso sul colpo. Ferite altre due persone. Sul posto personale medico del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sulle cause dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Alla guida dell'Auto un uomo di 80 anni che, secondo quanto appreso, sembrerebbe essere stato colto da malore. Quanto alla dinamica dell'incidente, le due donne ferite, sarebbero state sbalzate dall'urto con il veicolo e, per questo, trasferite all'ospedale di Lanciano.

