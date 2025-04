Auto finisce sul corteo del 25 aprile ucciso un uomo chi c era alla guida

aprile, un Auto è finita sulla folla durante le celebrazioni organizzate dall'Anpi. Nell'impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull'asfalto e un uomo. Today.it - Auto finisce sul corteo del 25 aprile, ucciso un uomo: chi c'era alla guida Leggi su Today.it La festa della Liberazione 2025 sarà ricordata come un giorno triste a Lanciano, in provincia di Chieti. Oggi, 25, unè finita sulla folla durante le celebrazioni organizzate dall'Anpi. Nell'impatto due persone sono state sbalzate in aria ricadendo pesantemente sull'asfalto e un

Lanciano: auto fuori controllo travolge il corteo durante le celebrazioni del 25 aprile. Un morto - Il bilancio immediato è drammatico: un uomo di 81 anni ha perso la vita sul colpo, sbalzato violentemente in aria dall’impatto. Un’altra persona, una donna, ha riportato ferite gravi ed è stata ... 🔗abruzzoindependent.it