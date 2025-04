Auto contro un palo della segnaletica a Sorbolo incidente a Fontanini paura e 4 feriti

Auto contro un palo della segnaletica stradale. È accaduto stamattina alle 8 nei pressi di Sorbolo. L'Automobilista non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.Poco prima delle 6, invece, un incidente si è verificato a Fontanini, causando il. Parmatoday.it - Auto contro un palo della segnaletica a Sorbolo, incidente a Fontanini: paura e 4 feriti Leggi su Parmatoday.it unstradale. È accaduto stamattina alle 8 nei pressi di. L'mobilista non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.Poco prima delle 6, invece, unsi è verificato a, causando il.

Una mattinata di follia è quella che si è verificata in via Serena a confine tra i comuni di Lusciano e Aversa dove una donna, di San Cipriano d'Aversa, è stata inseguita dall'ex marito, anche lui sanciprianese, fino a creare un incidente. La donna stava rientrando a casa a bordo della sua... 🔗casertanews.it

Un inseguimento, poi l'incidente, infine la fuga nel parco e tanta tensione ieri sera poco dopo le 22. Cosa è successo nella serata di ieri in via Aleotti, quartiere Montanara? Secondo alcuni residenti che avrebbero assistito alla scena, due giovani sarebbero scappati con un'auto, inseguiti dalla... 🔗parmatoday.it

Prima si è schiantato con l’auto contro un palo della segnaletica, poi è rimbalzato dall’altra parte della strada danneggiando un’altra vettura in sosta in via Mario Bianchi. Ha fatto tutto da solo un 40enne al volante di una Dacia Sandero, lunedì sera in via Savio. Sottoposto al controllo con etilometro il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l e per questo denunciato per guida in stato d’ebbrezza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Auto centrata da un palo della segnaletica mentre percorre via Mantova: paura, ma nessun ferito - E' accaduto questa mattina in via Mantova, all'ingresso di Sorbolo, poco dopo le 8 e 10. Un'auto è stata centrata da un palo della segnaletica lungo via Mantova. Fortunatamente il conducente non ha ri ... 🔗gazzettadiparma.it

Incidente a Benevento, auto contro palo dell'illuminazione: ferito 82enne - Paura nella tarda mattinata di oggi in via Paolella, dove un uomo di 82 anni, residente in provincia, è rimasto coinvolto in un incidente stradale alla guida della sua Ford. Intorno alle ... 🔗msn.com

Benevento, auto contro palo dell’illuminazione in via Paolella: ferito 82enne - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in via Paolella, a Benevento. Intorno alle 12 un 82enne residente in provincia ha perso il controllo della sua auto ed è andato ad impattare prima contr ... 🔗ntr24.tv