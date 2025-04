Aumento presenze turistiche Pellezzano tra i primi dieci comuni della provincia

Pellezzano arriva un importante dato che riguarda le presenze turistiche sul territorio. Numeri che pongono il centro della Valle dell’Irno tra i primi dieci comuni della provincia di Salerno per incremento di presenze turistiche. Il commento“I numeri - annuncia il. Salernotoday.it - Aumento presenze turistiche: Pellezzano tra i primi dieci comuni della provincia Leggi su Salernotoday.it Per il Comune diarriva un importante dato che riguarda lesul territorio. Numeri che pongono il centroValle dell’Irno tra idi Salerno per incremento di. Il commento“I numeri - annuncia il.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affitti brevi, non più un fenomeno solo fiorentino. Sereni: “Anche Scandicci aumento di locazioni turistiche” - “La scelta della sindaca di Firenze, Sara Funaro, di avviare un monitoraggio esteso sulle strutture ricettive e valutare un blocco anche fuori dal centro storico è una scelta giusta, coraggiosa e che va nella direzione della tutela dell’interesse pubblico. La condivido pienamente, e credo sia un... 🔗firenzetoday.it

Turismo in crescita: Italia seconda in UE per presenze turistiche nel 2024 - Nel quarto trimestre 2024 il turismo è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023: +1,2% gli arrivi e +11,1% le presenze. In particolare, le presenze dei turisti residenti in Italia crescono del 5,9% e quelle degli stranieri aumentano più del doppio: +15,6%. In generale, l'anno si chiude con 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi: un'ulteriore crescita (+2,5%) rispetto al precedente record registrato nel 2023. 🔗quotidiano.net

Turismo Italia 2024: Arrivi in calo, presenze in aumento grazie agli stranieri - Secondo l'Istat, nel 2024 l'Italia ha registrato complessivamente 129,3 milioni di arrivi e 458,4 milioni di presenze turistiche, generando una tendenza opposta nell'analisi dei flussi: arrivi in calo (-3,3%) e presenze in aumento (+2,5%). Se si entra "a gamba tesa" nell'analisi emerge che a trainare il risultato parzialmente positivo sono solo i turisti stranieri. Sul versante opposto, il mercato domestico ha subìto una più che significativa battuta d'arresto: -7,6% arrivi e -2,2% presenze. 🔗quotidiano.net

Aumento presenze turistiche: Pellezzano tra i primi dieci comuni della provincia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Aumento presenze turistiche: Pellezzano tra i primi dieci comuni della provincia - Per il Comune di Pellezzano arriva un importante dato che riguarda le presenze turistiche sul territorio. Numeri che pongono il centro della Valle dell’Irno tra i primi dieci comuni della Provincia di ... 🔗salernotoday.it

L’Appennino torna ad attrarre: presenze turistiche in aumento - Ventasso +14,3%, Castelnovo ne' Monti +6,5% e Carpineti +50,5%: l'Appennino torna ad attrarre. Il commento del sindaco Ferretti ... 🔗redacon.it

Turismo in Italia: crescita delle presenze straniere per la Pasqua 2024 - Le regioni italiane e le tipologie di turismo Le previsioni indicano che l’aumento delle presenze sarà percepito in tutte le regioni italiane, sebbene con intensità variabile. Le regioni del Nord ... 🔗notizie.it