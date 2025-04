Aule immersive nuovi fondi dalla Regione Siciliana stanziati ulteriori 35 milioni di euro

Regione Siciliana dopo il finanziamento per la ristrutturazione dei locali scolastici rilancia il progetto per l'innovazione stanziando ulteriori 3,5 milioni di euro a favore delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'obiettivo è potenziare lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi (Aule immersive) attraverso tecnologie immersive come la realtà aumentata e la realtà.

MSI a Didacta 2025: svelati i nuovi prodotti per l’Education tra mini-PC, desktop per aule immersive e laboratori e All-in-One - Durante Didacta 2025, MSI ha presentato numerose novità per il settore educativo, con particolare attenzione alle applicazioni tecnologiche, alla robotica e alle soluzioni per la didattica. Lo stand dell’azienda è stato allestito con un’area corsi dedicata, nella quale sono state illustrate le potenzialità dei nuovi dispositivi e delle tecnologie sviluppate per il mondo scolastico. L'articolo MSI a Didacta 2025: svelati i nuovi prodotti per l’Education tra mini-PC, desktop per aule immersive e laboratori e All-in-One sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aule immersive, la Regione Siciliana stanzia altri 3,5 milioni di euro. CIRCOLARE per le scuole - L’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana ha stanziato ulteriori 3,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Sicilia. L'articolo Aule immersive, la Regione Siciliana stanzia altri 3,5 milioni di euro. CIRCOLARE per le scuole sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Scuola, dalla Regione 3,5 milioni per aule immersive: come ottenere i contributi - Promuovere ambienti di apprendimento basati su innovazione e interattività potenziando, allo stesso tempo, i modelli educativi fondati sulla didattica immersiva. È l’obiettivo della circolare, emanata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, che destina altri 3... 🔗cataniatoday.it

Istruzione, nuovi fondi per le aule immersive nelle elementari e medie in Sicilia - La Regione Siciliana stanzia altri 3,5 milioni di euro per la realizzazione di aule immersive nelle scuole primarie e secondarie ... 🔗newsicilia.it

Aule, didattica, socialità: il cantiere in via Verolengo per la prima scuola 0-6 anni - Spazi nuovi, pensati esclusivamente per loro secondo ... Solo una delle circa 90 scuole del futuro di Torino che stanno nascendo grazie ai fondi europei, con un'attenzione particolare alle ... 🔗rainews.it