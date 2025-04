Attimi con Papa Francesco uno sguardo per rifugiarsi fra le braccia del dolce Cristo in terra

Reggiotoday.it - Attimi con Papa Francesco: uno sguardo per rifugiarsi fra le braccia del "dolce Cristo in terra" Leggi su Reggiotoday.it Spezzare il pane. Con le mani. Credo sia uno dei gesti più belli che il Crocifisso Risorto abbia lasciato all’uomo d’ogni tempo. E in quel primo giorno dopo il sabato, mentre, narra l’evangelista Luca, “si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”, in quel di Èmmaus, Gesù, “quando fu a tavola con.

