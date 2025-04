Attentato terroristico a Mosca ucciso il generale Yaroslav Moskalik

terroristico" l'Attentato in cui è morto oggi vicino a Mosca il generale Yaroslav Moskalik, ucciso dall'esplosione di un ordigno posto sulla sua auto. "La questione principale - ha detto Zakharova, citata dall'agenzia Tass - è come fermare la guerra nel cuore dell'Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca".

Cosa riportano altre fonti

Mosca, 'generale ucciso in attacco terroristico'; Mosca, 'generale ucciso in attacco terroristico'; Guerra Ucraina, Witkoff a Mosca per quarto incontro con Putin. LIVE; Yaroslav Moskalik, generale russo morto nell'esplosione di un'auto vicino Mosca. «Ordigno rudimentale con sche. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Attentato terroristico a Mosca: ucciso il generale Yaroslav Moskalik - Maria Zakharova condanna l'attentato a Mosca che ha ucciso il generale Moskalik, definendolo un attacco terroristico. 🔗quotidiano.net

Attentato mirato a Mosca: ucciso il vice capo delle operazioni speciali russe - Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: Putin si è offerto di fermare la guerra in Ucraina. Von der Leyen: «L'integrità dell'Ucraina non è negoziabile» ... 🔗informazione.it

Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik: esplosa auto con ordigno rudimentale - La detonazione nella località di Balacjikha, alle porte della Capitale. Il militare, 59 anni, era il numero due del direttorato operativo dello stato maggiore, coinvolta nella guerra in Ucraina ... 🔗ilfattoquotidiano.it