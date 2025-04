Thesocialpost.it - Attentato: esplode un’auto, muore un alto generale

Non era una zona particolarmente trafficata. Qualche passante, un’anziana col cane, e l’abitudine silenziosa di un quartiere residenziale che si sveglia lentamente. Poi, all’improvviso, un lampo secco, un boato che scuote i vetri delle finestre,che prende fuoco. Le urla, il panico, e quell’odore preciso che chiunque abbia sentito una detonazione non dimentica più. In pochi secondi, ogni abitudine si è frantumata in schegge.Chi ha visto, racconta di un uomo salito da solo in macchina. Un attimo prima, era vivo. Un attimo dopo, non più. Nulla che potesse far pensare a un gesto impulsivo o a un guasto meccanico: il colpo è stato diretto, calcolato, chirurgico. Come se qualcuno lo aspettasse. Come se tutto fosse stato predisposto per quel momento preciso.I media russi ufficiali confermano che a morire è stato unufficiale dell’esercito russo.