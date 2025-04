Attentato a Mosca ucciso un generale dell’esercito di Putin

generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimasto ucciso nell'esplosione di un'auto a Balashikh, cittadina nella regione di MoscaL'articolo Attentato a Mosca: ucciso un generale dell’esercito di Putin proviene da Firenze Post. .com - Attentato a Mosca: ucciso un generale dell’esercito di Putin Leggi su .com Undi alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimastonell'esplosione di un'auto a Balashikh, cittadina nella regione diL'articoloundiproviene da Firenze Post.

Su questo argomento da altre fonti

Mosca, generale ucciso in un attentato - 13.56 La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha confermato l'uccisione in un attentato del generale Yaroslav Moskalik. Zakharova ha parlato di "atto terroristico". La morte del generale è stata causata dalla detonazione di un ordigno esplosivo artigianale posto nella sua auto. L'attentato è avvenuto nell'oblast di Mosca. Il generale Moskalik era il vice capo della Direzione operativa principale dello Stato Maggiore delle Forze armate russe. 🔗servizitelevideo.rai.it

Attentato terroristico a Mosca: ucciso il generale Yaroslav Moskalik - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato come "un attacco terroristico" l'attentato in cui è morto oggi vicino a Mosca il generale Yaroslav Moskalik, ucciso dall'esplosione di un ordigno posto sulla sua auto. "La questione principale - ha detto Zakharova, citata dall'agenzia Tass - è come fermare la guerra nel cuore dell'Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. 🔗quotidiano.net

Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik: esplosa auto con ordigno rudimentale - Il generale russo Iaroslav Moskalik, comandante aggiunto della direzione generale operativa dello stato maggiore delle forze armate, è morto per l’esplosione di un’auto vicino a Mosca, nella località di Balacjikha a pochi chilometri dalla capitale. Lo ha reso noto il Comitato inquirente che ha aperto una inchiesta per omicidio. L’esplosione è stata causata da un ordigno rudimentale pieno di schegge, hanno precisato gli inquirenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Attentato vicino Mosca, ucciso il generale russo Iaroslav Moskalik. La Russia accusa Kiev; Mosca, 'generale ucciso in attacco terroristico'; Guerra in Ucraina, generale ucciso in attentato vicino a Mosca: la Russia accusa Kiev; Mosca, ucciso da una bomba il generale Moskalik. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Autobomba vicino Mosca: chi era il generale Yaroslav Moskalik, ucciso nell’attentato - Un generale di alto rango dello Stato maggiore delle forze armate russe è rimasto ucciso nell’esplosione di un’autobomba a Balashikha, cittadina alle porte di Mosca. Gli ultimi aggiornamenti. 🔗notizie.it

Attentato terroristico a Mosca: ucciso il generale Yaroslav Moskalik - Maria Zakharova condanna l'attentato a Mosca che ha ucciso il generale Moskalik, definendolo un attacco terroristico. 🔗quotidiano.net

Attentato vicino a Mosca, ucciso generale russo Moskalik - Il comandante è morto nell’esplosione di un’auto partita da un ordigno rudimentale. Lavrov: “Russia pronta a raggiungere accordo sull’Ucraina”. Witkoff a Mosca. Raid russo a Pavlohrad: 3 morti tra cui ... 🔗msn.com