ATP Madrid Federico Cinà strappa un set a Korda ma cala alla distanza e saluta il torneo

Federico Cinà nel Masters 1000 di Madrid. Il siciliano, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, è stato sconfitto dall'americano Sebastian Korda, testa di serie numero 23, in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un'ora e quarantadue minuti di gioco. Resta comunque una buonissima prestazione quella del 18enne palermitano, che ha saputo tenere testa per almeno due set ad un giocatore vicino alla Top-20 mondiale (Cinà è attualmente numero 373 del ranking).Dopo la wild card ricevuta a Miami ed ora quella a Madrid, Cinà ne avrà una anche a Roma per fare ancora più esperienza. Il siciliano ha mostrato lampi del suo talento e sicuramente deve ancora lavorare sulla tenuta fisica e mentale in partite di questo livello, ma c'è davvero un ottimo materiale tecnico su cui lavorare.

