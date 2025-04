ATP Madrid avanti Zverev e Fritz Si ritira Rune

Madrid, in programma ben sedici incontri. Passano la prova d'esordio Alexander Zverev e Taylor Fritz. Le non perfette condizioni fisiche costringono al forfait Holger Rune. Ad approfittare del ritiro del danese è l'italiano Flavio Cobolli.Daniil Medvedev passa il turno senza entrare in campo grazie al ritiro del qualificato serbo Lazlo Djere. Il norvegese Casper Ruud supera, in un'ora e quattordici minuti, il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-3 6-4. Impiega un'ora e trenta Francisco Cerundolo per superare, 6-3 6-4 lo score del match, il francese Harold Mayot. Il transalpino Benjamin Bonzi ferma la corsa di Hubert Hurkacz, sconfitto 6-4 7-5 in poco meno di novanta minuti.La prima sorpresa di giornata la firma Francisco Comesana. L'argentino elimina 7-6 6-4 il francese Arthur Fils, testa di serie numero 13.

LIVE Cinà-Wong 7-6, 4-1, ATP Madrid in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel 2° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MAROZSAN (5° MATCH DALLE 11.00) Seconda 30-30 Cinà sceglie di rispondere da lontano, senza riuscire a trovare profondità ed offrendosi all’avversario. Seconda 15-30 Grande passante lungolinea di Cinà che arriva sulla stop volley e va a segno con il recupero. Nel tentativo di arrivare sulla palla Wong scivola, senza conseguenze. 15-15 Termina in rete il rovescio lungolinea dell’asiatico. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro resta avanti nella partita finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Rovescio di Coric che si allunga, ancora una chance per il ligure. 40-15 Prima vincente: niente da fare. 30-15 Spara in corridoio il dritto carico in cross Arnaldi. Che peccato! 15-15 Implacabile con la prima e il dritto il croato. 0-15 Doppio fallo (1°)! Attenzione. 3-2 AAAACCCCCEEEEEE (11°) di Arnaldi! Grande! A-40 SIII! Non sbaglia Arnaldi nello scambio, cosa che succedeva sempre nei primi due set. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Coric 4-6, 6-4, 2-1, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro è avanti nella partita finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 C’è! Prima slice vincente. 0-30 Stecca di dritto Matteo. Ci siamo, ecco la prima chance del set. Servizio, ci sei? Seconda 0-15 Incredibile punto. Arnaldi aveva giocato uno slice senza senso che è restato in campo, Coric ha risposto sulla riga opposta. Poi comodo il dritto. 2-2 Servizio vincente. 40-30 Erroraccio di dritto di Coric! C’è da sfruttare! Speriamo non entri la prima! 40-15 Risposta vincente di rovescio! Tiene vivo il game Matteo. 🔗oasport.it

