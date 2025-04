Atp di Madrid il palermitano Cinà accarezza il sogno ma poi si arrende in tre set a Korda

Cinà nel "Mutua Madrid Open" , il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il 18enne palermitano, doppio figlio d’arte, numero 373 del mondo, in gara grazie a una wild card, si è arreso al terzo set, col punteggio di 6-3 3-6 6-1 di fronte. Feedpress.me - Atp di Madrid, il palermitano Cinà accarezza il sogno ma poi si arrende in tre set a Korda Leggi su Feedpress.me Termina al secondo turno la corsa di Federiconel "MutuaOpen" , il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il 18enne, doppio figlio d’arte, numero 373 del mondo, in gara grazie a una wild card, si è arreso al terzo set, col punteggio di 6-3 3-6 6-1 di fronte.

Ne parlano su altre fonti

LIVE Cinà-Korda, ATP Madrid in DIRETTA: il 18enne palermitano vuol continuare a stupire nella capitale spagnola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Sebastian Korda, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Il diciottenne palermitano torna in campo nel torneo madrileno in un test di altissimo livello: dall’altra parte della rete ci sarà Korda, numero 24 del ranking mondiale. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it