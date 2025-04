Atletica Vittoria Fontana torna brillante sui 100 metri Longobardi davanti a Meli si rivede Benati

Atletica leggera in giro per tutta l’Italia. A prendersi la copertina del 25 aprile è Vittoria Fontana, che si è rimessa alla prova sui 100 metri in quel di Modena. La carabiniera ha corso in 11.44 (1,2 m/s di vento a favore), a due settimana di distanza dal 17.34 firmato controvento sui 150 metri in quel di Busto Arsizio. La Campionessa d’Europa Under 20 nel 2019 ha avvicinato il personale di 11.33 datato 2021, dando un importante segnale dopo i problemi fisici che l’hanno attanagliata negli ultimi due anni.Vittoria Fontana era stata protagonista dei record italiani della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Eugene nel 2022. Nello stesso contesto ha debuttato anche Lorenzo Benati, autore di un 46.57 sui 400 metri. A Tivoli (in provincia di Roma) sono scesi in pista più di mille atleti, tra cui si è distinto il cingalese Yupun Abeykoon, capace di vincere i 200 metri in 21. Oasport.it - Atletica, Vittoria Fontana torna brillante sui 100 metri. Longobardi davanti a Meli, si rivede Benati Leggi su Oasport.it Giornata della Liberazione condita da diversi meeting dileggera in giro per tutta l’Italia. A prendersi la copertina del 25 aprile è, che si è rimessa alla prova sui 100in quel di Modena. La carabiniera ha corso in 11.44 (1,2 m/s di vento a favore), a due settimana di distanza dal 17.34 firmato controvento sui 150in quel di Busto Arsizio. La Campionessa d’Europa Under 20 nel 2019 ha avvicinato il personale di 11.33 datato 2021, dando un importante segnale dopo i problemi fisici che l’hanno attanagliata negli ultimi due anni.era stata protagonista dei record italiani della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ai Mondiali di Eugene nel 2022. Nello stesso contesto ha debuttato anche Lorenzo, autore di un 46.57 sui 400. A Tivoli (in provincia di Roma) sono scesi in pista più di mille atleti, tra cui si è distinto il cingalese Yupun Abeykoon, capace di vincere i 200in 21.

