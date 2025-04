Atletica comincia la Diamond League a Xiamen l’unica azzurra è Osakue presente Duplantis

Diamond League 2025, con il primo appuntamento in programma a Xiamen domani, sabato 26 aprile. Sulla pista e sulla pedana cinese, alle ore 11.15 italiane prenderà il via il primo dei 15 appuntamenti stagionali, proprio all'Egret Stadium dove lo scorso anno Armand Duplantis siglò uno dei suoi tre record del mondo stagionali nel salto con l'asta (6,24 m), dando il via a una stagione da leggenda. Il fuoriclasse svedese sarà anche quest'anno il protagonista più atteso della tappa inaugurale, ma oltre a lui sono diversi i big in gara.Per quanto riguarda l'Italia invece, l'unica atleta azzurra al via sarà Daisy Osakue nel lancio del disco. La torinese classe '96 ha già lanciato 63,10 metri in questi primi mesi di stagione e cerca conferme, in una gara di caratura elevatissima, che vede in pedana tutte le medaglie d'oro olimpiche e mondiali a partire da Rio 2016: la statunitense Valarie Allman, la connazionale Laulauga Tausaga-Collins, la croata Sandra Elkasevic, la cinese Feng Bin e la cubana Yaimé Perez.

La primavera è ormai incominciata ed è arrivato il momento di pensare alla stagione di atletica all’aperto, che quest’anno culminerà con i Mondiali di Tokyo previsti nel mese di settembre. A caratterizzare i prossimi mesi ci sarà una grande novità nel panorama internazionale: Michael Johnson ha ideato il Grand Slam, una competizione caratterizzata da un montepremi complessivo di 12,5 milioni di dollari, pensata come alternativa alla Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. 🔗oasport.it

La Diamond League incomincerà sabato 26 aprile a Xiamen (Cina): sarà l’Egret Stadium a ospitare la prima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica, che culminerà con le finali di Zurigo ad agosto prima dei Mondiali di Tokyo. A impreziosire l’evento ci penserà lo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta che potrebbe volare in cielo ancora una volta. Tra gli altri big sono annunciate l’ucraina Yarislava Mahuchikh (primatista mondiale di salto in ... 🔗oasport.it

