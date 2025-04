Atletica cancellati i Mondiali di corsa su strada Si ricorrerà nel 2026

Mondiali 2025 di corsa su strada sono ufficialmente stati cancellati. World Athletics aveva deciso di spostare l’evento da San Diego poche settimane fa e ha intavolato delle trattative con altre sedi potenziali, decidendo poi di non assegnare l’evento a una location alternativa a causa della mancanza del tempo necessario per la pianificazione e la preparazione delle gare d’élite e per amatori.Doveva essere la seconda edizione di questa manifestazione, che fece il proprio esordio nel panorama dell’Atletica un paio di anni fa a Riga (Lettonia). Già programmato l’evento nel 2026: nel weekend del 19-20 settembre si correrà a Copenhagen (Danimarca), già 100.000 persone hanno mostrato interesse per i 35.000 posti disponibili per la mezza maratona. Previste gare anche sui 5 km e sul miglio.L’evento era stato collocato in maniera poco ottimale nel calendario internazionale, troppo a ridosso dei Mondiali su pista previsti nel mese di settembre a Tokyo (Giappone). Oasport.it - Atletica, cancellati i Mondiali di corsa su strada. Si ricorrerà nel 2026 Leggi su Oasport.it 2025 disusono ufficialmente stati. World Athletics aveva deciso di spostare l’evento da San Diego poche settimane fa e ha intavolato delle trattative con altre sedi potenziali, decidendo poi di non assegnare l’evento a una location alternativa a causa della mancanza del tempo necessario per la pianificazione e la preparazione delle gare d’élite e per amatori.Doveva essere la seconda edizione di questa manifestazione, che fece il proprio esordio nel panorama dell’un paio di anni fa a Riga (Lettonia). Già programmato l’evento nel: nel weekend del 19-20 settembre si correrà a Copenhagen (Danimarca), già 100.000 persone hanno mostrato interesse per i 35.000 posti disponibili per la mezza maratona. Previste gare anche sui 5 km e sul miglio.L’evento era stato collocato in maniera poco ottimale nel calendario internazionale, troppo a ridosso deisu pista previsti nel mese di settembre a Tokyo (Giappone).

Ne parlano su altre fonti

Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica - Mattia Furlani è sul tetto del mondo. Il giovane talento italiano ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina). L'argento é andato al... 🔗ilmessaggero.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

Atletica, quali sono i 21 azzurri convocati per i Mondiali indoor di Nanchino: c’è Furlani, debutto per Bandaogo - Sono ventuno gli azzurri convocati per i Mondiali indoor di atletica leggera in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo a Nanchino, in Cina. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha inserito nell’elenco 12 uomini e 9 donne. Una squadra giovane, che fa a meno per il momento di due star come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi alle prese con la preparazione per la stagione outdoor. C’è invece Mattia Furlani, 20 anni compiuti da un mese, con un curriculum da leader della spedizione. 🔗sportface.it

Olimpiadi, Tita-Banti oro o argento. Furlani bronzo nel lungo; Coronavirus, Atletica: cancellati gli Europei di Parigi 2020; Si interrompe la corsa di Johaug: cancellati gli Europei di atletica leggera; avrà un'altra chance?; Che Italia nella 4x100: arriva un grande bronzo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Atletica, cancellati i Mondiali di corsa su strada. Si ricorrerà nel 2026 - I Mondiali 2025 di corsa su strada sono ufficialmente stati cancellati. World Athletics aveva deciso di spostare l'evento da San Diego poche settimane fa ... 🔗oasport.it

Atletica, arrivano i primi convocati dell’Italia per i Mondiali. La Torre svela tre azzurri - Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le prime convocazioni per i Mondiali 2025, che andranno in scena a ... 🔗oasport.it

Atletica: Crippa, Chiappinelli, Aouani convocati per i Mondiali - (ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Consiglio federale della Fidal ha dato il via libera alla convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria, con mandato al presidente, Stefano Mei, per individuare la dat ... 🔗corrieredellosport.it