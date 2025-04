Atessa e Casoli celebrano gli 80 anni della Liberazione con una giornata di memoria e partecipazione

Atessa e Casoli per celebrare gli 80 anni della Liberazione. Presenti i ragazzi e le ragazze delle scuole “Spaventa” e “Algeri-Marino”. Chietitoday.it - Atessa e Casoli celebrano gli 80 anni della Liberazione con una giornata di memoria e partecipazione Leggi su Chietitoday.it In un clima coinvolgente e partecipato, con una sala piena di giovani studenti e cittadini, si è svoltail 23 aprile la manifestazione organizzata dai Comuni diper celebrare gli 80. Presenti i ragazzi e le ragazze delle scuole “Spaventa” e “Algeri-Marino”.

Prenderanno il via oggi, mercoledì 23 aprile, le celebrazioni per l'Ottantesimo anniversario della Liberazione nei Comuni di Atessa e Casoli. Il primo appuntamento è fissato per le 9:30 all'Auditorium Italia di Atessa, dove studenti e docenti degli istituti "Spaventa" e "Algeri-Marino" saranno...

