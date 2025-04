Atalanta Mateo Retegui domenica sera contro il Lecce cerca un gol per eguagliare Pippo Inzaghi

domenica sera al Gewiss Stadium - sempre che la partita contro il Lecce non subisca un nuovo rinvio, come vorrebbero i salentini per avere più giorni per consumare il lutto per l’improvvisa scomparsa avvenuta giovedì, del 47enne fisioterapista Graziano Fiorita - Mateo Retegui cercherà un gol storico, il 24esimo in questo suo campionato strepitoso da un punto di vista realizzativo.Un gol per eguagliare quel record di ventotto anni fa di Filippo Inzaghi che sembrava irraggiungibile: 24 gol realizzati nella Dea di Mondonico nel campionato del 1996/97. Negli anni scorsi c’erano andati vicinissimi Duvan Zapata, 23 gol nel 2019, e Luis Muriel, 22 gol due anni più tardi, ma il record di SuperPippo aveva sempre retto. Fino all’arrivo di Retegui: il bomber argentino naturalizzato italiano nel 2021, per via del nonno ligure e della nonna siciliana, sta viaggiando a 23 gol in 31 gare con 1980 giocati, segnando un gol ogni 86 minuti di utilizzo. Sport.quotidiano.net - Atalanta, Mateo Retegui domenica sera contro il Lecce cerca un gol per eguagliare Pippo Inzaghi Leggi su Sport.quotidiano.net Bergamo, 25 aprile 2025 – Un solo gol per il record.al Gewiss Stadium - sempre che la partitailnon subisca un nuovo rinvio, come vorrebbero i salentini per avere più giorni per consumare il lutto per l’improvvisa scomparsa avvenuta giovedì, del 47enne fisioterapista Graziano Fiorita -cercherà un gol storico, il 24esimo in questo suo campionato strepitoso da un punto di vista realizzativo.Un gol perquel record di ventotto anni fa di Filippoche sembrava irraggiungibile: 24 gol realizzati nella Dea di Mondonico nel campionato del 1996/97. Negli anni scorsi c’erano andati vicinissimi Duvan Zapata, 23 gol nel 2019, e Luis Muriel, 22 gol due anni più tardi, ma il record di Superaveva sempre retto. Fino all’arrivo di: il bomber argentino naturalizzato italiano nel 2021, per via del nonno ligure e della nonna siciliana, sta viaggiando a 23 gol in 31 gare con 1980 giocati, segnando un gol ogni 86 minuti di utilizzo.

