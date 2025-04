Atalanta Lecce Massimo Cacciari Andrea Vitali e la carbonara il week end in città

Massimo Cacciari (sabato 26 aprile alle 17.30) e Andrea Vitali (domenica 27 aprile alle 21) tra gli ospiti della Fiera dei Librai, mostre d’arte e il coro cittadino per la Festa della Liberazione (venerdì 25 aprile alle 21) al Teatro di Loreto.Da annotare, inoltre, la partita di calcio fra Atalanta e Lecce al Gewiss Stadium (domenica 27 aprile), la sagra della carbonara e degli arrosticini al piazzale degli Alpini, i burattini domenica pomeriggio al Fondaco del Sale e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi in città da venerdì 25 a domenica 27 aprile.BERGAMOVENERDI’ 25 APRILE– Fiera dei Librai a Bergamo, il programma dell’edizione 2025– Alla Carrara percorso per riscoprire gli anni di Lorenzo Lotto a Bergamo– Al Gres Art 671 la mostra “de bello. Bergamonews.it - Atalanta-Lecce, Massimo Cacciari, Andrea Vitali e la carbonara: il week-end in città Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo fine-settimana del 25 Aprile. Fra gli appuntamenti spiccano(sabato 26 aprile alle 17.30) e(domenica 27 aprile alle 21) tra gli ospiti della Fiera dei Librai, mostre d’arte e il coro cittadino per la Festa della Liberazione (venerdì 25 aprile alle 21) al Teatro di Loreto.Da annotare, inoltre, la partita di calcio fraal Gewiss Stadium (domenica 27 aprile), la sagra dellae degli arrosticini al piazzale degli Alpini, i burattini domenica pomeriggio al Fondaco del Sale e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi inda venerdì 25 a domenica 27 aprile.BERGAMOVENERDI’ 25 APRILE– Fiera dei Librai a Bergamo, il programma dell’edizione 2025– Alla Carrara percorso per riscoprire gli anni di Lorenzo Lotto a Bergamo– Al Gres Art 671 la mostra “de bello.

Ne parlano su altre fonti

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi molto bene in allenamento. Quelli che ci saranno sono pronti a fare una grande partita contro un’avversaria forte che sta bene, con tanti giocatori forti”. Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta di Gasperini, in programma domani all’Allianz Stadium alle 20.45. 🔗ildenaro.it

Atalanta-Lecce verso il rinvio. La partita in programma venerdì 25 aprile a Bergamo dovrebbe essere rinviata a data da destinarsi a causa della... 🔗calciomercato.com

“L'U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent'anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce”, di conseguenza il match della 34^ giornata di Serie A in programma a Bergamo venerdì 25 aprile alle 20.45 verrà rinviato. È quanto si apprende dal sito della società Salentina. 🔗tg24.sky.it

Atalanta-Lecce, Massimo Cacciari, Andrea Vitali e la carbonara: il week-end in città; Massimo Cacciari “Maradona mito e capopopolo tra Fidel e il Che”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LECCE - ATALANTA : 0 - 4 - Atalanta avanti di due reti all'intervallo grazie ai suoi due nuovi acquisti, oggi alla prima in maglia neroazzurra. Prima Brescianini ribadisce in rete dopo il prodigioso intervento di Falcone ... 🔗quotidianodipuglia.it

Serie A: a La Penna l'anticipo Atalanta-Lecce - Federico La Penna della sezione di Roma 1 è l'arbitro designato a dirigere l'anticipo della 34/a giornata della Serie A tra Atalanta e Lecce in programma domani alle 20.45. La Penna sarà coiadiuvato ... 🔗ansa.it

Lecce-Atalanta: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Alla fine le maggiori motivazioni della Dea potrebbero avere la meglio sulla serenità di un Lecce già salvo. Pronostico Lecce - Atalanta: 1-2 ... 🔗msn.com